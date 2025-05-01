Западные фирмы чаще обращаются к юристам из-за возвращения на рынок

Сырьевые трейдеры, страховщики и судоходные компании консультируются по вопросу возобновления торговли с Россией на случай смягчения санкций.

Их интересует, как нужно будет действовать, если США ослабят санкции, а ограничения ЕС и Великобритании останутся в силе, рассказали Financial Times юридические консультанты.

Разделение мнений Запада в этом вопросе — серьезная проблема для бизнеса. Сейчас компании изучают возможные изменения: они хотят знать, что для них будет значить ослабление американских санкций и как подготовиться к последствиям, рассказал глобальный руководитель отдела регулирования и расследований юрфирмы Clyde & Co Сэм Тейт.

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Раньше западные компании ориентировались на США в вопросе санкций. Но теперь ЕС и Великобритания занимают более жесткую позицию, и клиенты спрашивают, стоит ли им привести свою политику в соответствие европейским требованиям, объяснил партнер и специалист по санкциям в HFW Дэниел Мартин.

Даже при смягчении санкций США международные компании все равно будут ограничены в действиях, считают собеседники издания. У многих из них есть представительства в ЕС или Великобритании и соглашения, которые требуют соблюдать все санкции, в том числе европейские. Юристы предупредили: компаниям стоит учитывать и риск, что США сначала ослабят санкции, а затем вновь их ужесточат.

Ослабление санкций и возвращение брендов

В марте Bloomberg писал, что США ослабили контроль за соблюдением санкций против России, а администрация Дональда Трампа изучает вопрос ослабления ограничений в отношении российской нефти.

На фоне меняющейся политической обстановки появились новости о возвращении на российский рынок иностранных брендов, в том числе Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Coca-Cola и Uniqlo.

Вслед за международным бизнесом в Россию могут вернуться и иностранные юрфирмы. Какие трудности их ждут — рассказали в материале «‎Как ильфы могут вернуться в Россию: планы и прогнозы»‎.

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