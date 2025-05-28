ВС решит, можно ли взимать плату за землю с арендатора здания

Суд рассмотрит жалобу предпринимателя, который оспаривает доплату за пользование землей под арендованным зданием.

Индивидуальный предприниматель Константин Бабошин арендовал здание бани у администрации Морозовского городского поселения Ленинградской области. Он использовал объект для оказания бытовых услуг населению. Размер арендной платы определили договором от 6 марта 2020 года.

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Через три года чиновники потребовали от предпринимателя оплатить и землепользование участком площадью почти 1 га. Они посчитали размер платы за три года с 6 марта 2020 года по 6 марта 2023 года. Но арендатор считал, что плата за участок уже включена общую стоимость аренды здания.

Администрация подала иск к индивидуальному предпринимателю в Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области о взыскании с него порядка 5,2 млн руб. неосновательного обогащения и 316 000 руб. процентов за пользование чужими деньгами (дело № А56-38909/2023).

Три инстанции поддержали администрацию, указав, что предприниматель использовал землю без правовых оснований и должен компенсировать убытки. Землепользование является платным, а так как участок не указан в договоре аренды, то и платить за него нужно отдельно.

Бабошин подал жалобу в Верховный суд. Он ссылается на положения ст. 654 ГК («Размер арендной платы»), согласно которой арендная плата за здание включает в себя плату за участок, на котором расположен указанный объект. По его мнению, отдельная плата за участок не была согласована сторонами, а значит, взыскание дополнительных сумм неправомерно.

Судья Ирина Грачева установила, что доводы заявителя подлежат проверке и передала жалобу на рассмотрение экономколлегии. Заседание назначено на 17 июня.

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