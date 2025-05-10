ВС рассказал о порядке индексации присужденной неустойки

Ответчик погасил долг спустя три года после того, как приняли судебное решение. Истец обратился в суд с требованием об индексации взысканной суммы на уровень инфляции.

В 2020 году «Энергоспецмонтаж» взыскал с заказчика, компании «Эмикс», 8 млн руб. неустойки за просрочку оплаты заключенного договора (дело № А14-5707/2020). Полностью решение суда ответчик исполнил лишь спустя три года.

После того как долг погасили, «Энергоспецмонтаж» обратился в суд и потребовал проиндексировать присужденную сумму на уровень инфляции. По подсчетам истца, должник оказался должен фирме еще 2,3 млн руб.

Обзор практики ВС Верховный суд выпустил обзор об индексации

Три инстанции удовлетворили иск в полном объеме. Но «Эмикс» обратился в Верховный суд и просил проверить правильность расчета индексации: из него исключили месяцы с дефляцией (индекс стоимости потребительской корзины, когда покупательная способность падает), что искажает итоговую сумму. Заявитель также уверял, что суды ошибочно проиндексировали всю задолженность и не учли суммы, частично выплаченные к моменту индексации.

ВС указал: если судебный акт исполнен частично, индексации подлежит уплаченная должником, а не вся присужденная судом сумма. Годичный срок давности подлежит применению в этом споре, даже если решение суда полностью не исполнено, согласно ч. 1 ст. 183 АПК («Индексация присужденных денежных сумм»). Если взыскатель не просил восстановить срок давности по каждому платежу, значит, он истек.

Также следует учитывать понижающие дефляционные индексы для реальной оценки финансовых потерь взыскателя в долгосрочном периоде. Решения нижестоящих судов отменили, дело направили на новое рассмотрение.

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