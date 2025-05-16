ВС присудил компенсацию за неисполнение судебного приказа банком

Суд поддержал взыскателя, которому банк отказал в списании долга с фирмы «Линкольн».

Предприниматель Александр Федотов взыскал с фирмы «Линкольн» почти 410 000 руб. в упрощенном порядке. Полученный судебный приказ от 2022 года истец направил в банк ВТБ, причем на расчетном счете компании было достаточно средств. Но кредитная организация не перевела их взыскателю, поскольку Центробанк счел должника рискованным и потенциально участвующим в подозрительных операциях. К нему применили ограничительные меры в соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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Посчитав бездействие банка незаконным, бизнесмен обратился в суд (дело № А40-293514/2023). Первая инстанция отказала заявителю, но апелляция и кассация поддержали его в части, поскольку у банка не было правовых оснований для неисполнения требований.

При этом три инстанции отказали в присуждении неустойки и процентов за пользование чужими деньгами, отметив, что взыскивать убытки следует через отдельный иск. Предприниматель решил, что банк незаконно удерживал средства, а выводы судов неверны, и потому обратился с жалобой в Верховный суд.

ВС отметил, что нельзя ставить под сомнение предусмотренное Конституцией право на судебную защиту (исполнение судебного акта). Банк обязан незамедлительно списать деньги по исполнительному документу на основании ч. 5 ст. 70 закона «Об исполнительном производстве» («Обращение взыскания на денежные средства»). Кредитная организация исполняет выданный судом исполнительный документ, и это ее публичная функция, а потому она не может отказать взыскателю. Отказ банка ВТБ из-за подозрения должника в отмывании доходов неприменим к судебному акту.

Суд определил, что предприниматель имеет право на проценты по ст. 395 ГК за период, когда банк допустил просрочку исполнения документа, хотя на счете была нужная сумма. Судебные акты в части отказа взыскания процентов отменили, а дело вернули в первую инстанцию на новое рассмотрение.

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