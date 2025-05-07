ВС определил годичный срок исковой давности для взыскания залога

Кредитор хотел взыскать предмет залога через три года после прекращения обязательств по кредиту. Дело прошло два круга, на которых суды решали, как применить срок исковой давности, учитывая, что залогодатель и должник были аффилированными лицами. Точку в этом вопросе поставил Верховный суд.

В 2017 и 2018 годах «Ак Барс Банк» открыл фирме «Казань» (заемщик) кредитную линию на 2,5 млрд руб. под поручительство Равиля Зиганшина, организации «Татдорстрой» и под залог недвижимости «Кварт».

Заемщик не выплатил долг, после чего банк подал иск о солидарном взыскании денег (дело № 2-739/2020). Советский районный суд Казани частично удовлетворил требования кредитора. После этого права требования банка несколько раз переходили разным компаниям в порядке цессии, и в итоге последний правопреемник — «Альгор-Строй» — в 2021 году подал иск к «Кварту» о взыскании предмета залога (дело № А65-29824/2021). Но суды тогда отказали истцу, потому что действовал мораторий на банкротство, которым запрещали взыскивать заложенное имущество.

Практика ВС напомнил о правилах расчета срока для индексации долга

В 2022 году, когда сняли ограничения, кредитор снова подал иск к «Кварту» об обращении взыскания на 30 единиц залога с начальной ценой продажи 240 млн руб. (дело № А65-27217/2022). АС Республики Татарстан частично удовлетворил иск 31 июля 2023 года, но апелляция отменила это решение. Суд указал, что в договорах об ипотеке недвижимости срок действия залога не установлен. Поэтому апелляционная инстанция посчитала, что компания «Альгор-Строй» должна была предъявить иски о взыскании залога в течение года с даты прекращения обязательств по кредитным договорам. Кредиты истекли в 2018 и 2019 годах, то есть срок исковой давности пропущен.

Окружной суд отменил постановление апелляции и направил дело на новое рассмотрение. Он указал, что суд не дал оценку аффилированности заемщика и залогодателя. Кроме этого, не учли прошлые акты арбитражных и судов общей юрисдикции.

На втором круге апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции. 11-й ААС решил, что так как «Казань» и «Кварт» — аффилированные лица, то к ним годичный срок исковой давности не применяется. Основанием стала презумпция осведомленности заинтересованного лица обо всех обстоятельствах сделки. Кассация поддержала эту позицию.

Практика ВС напомнил об объективном сроке исковой давности

С решением не согласилась компания «Кварт». Она сочла, что к сроку существования залога не применяются нормы о перерыве течения срока исковой давности, и подала жалобу в Верховный суд. Дополнительно заявитель напомнил: ВС уже выносил определение по аналогичному вопросу и указал, что аффилированность залогодателя и заемщика обеспечивает предоставление обеспечения (дело № А40-105318/2021), а значит, это не мешает применять годичный срок.

Экономколлегия рассмотрела спорное дело и посчитала ошибочным толкование судами нижестоящих инстанций п. 6 ст. 367 ГК («Прекращение поручительства») как неподлежащего применению к правоотношениям между кредитором, заемщиком и залогодателем, если два последних аффилированы между собой.

Указав, что заемщик и залогодатель были связаны кредитным обязательством с обеспечением в виде залога, апелляция при новом рассмотрении спора проигнорировал их юридическую независимость. В итоге ВС отменил акты нижестоящих судов и оставил в силе постановление апелляции, которое вынесли на первом круге рассмотрения.

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