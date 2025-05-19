ВККС рассмотрит 7 судейских жалоб

Судьи хотят оспорить привлечение к дисциплинарной ответственности и досрочное прекращение полномочий.

Заседание Высшей квалификационной коллегии судей пройдет с 26 по 30 мая.

В первый день рассмотрят жалобу судьи Центрального районного суда Челябинска Марии Галюковой. В январе ее привлекли к дисциплинарной ответственности, а затем досрочно лишили полномочий.

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Во второй день рассмотрят еще шесть жалоб. Судья Волжского районного суда Саратова Юлия Кондрашкина и судья Красногорского городского суда Московской области Алена Кривина оспаривают дисциплинарное взыскание в виде предупреждения. Кроме того, жалобу на привлечение к дисциплинарной ответственности подал председатель Советского районного суда Ставропольского края Игорь Гандембул.

Также в повестку включена жалоба судьи в отставке Лилии Хуснетдиновой на решение о предупреждении и прекращении ее полномочий на основании подп. 1 п. 1 ст. 14 ФЗ «О статусе судей».

Кроме того, ВККС рассмотрит обращение Владимира Дорофеева, который добивается пересмотра решения о досрочном прекращении полномочий судьи Новочеркасского городского суда Ростовской области по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Его лишили полномочий в январе 2018 года из-за нарушения тайны совещательной комнаты.

Еще одну жалобу подала исполняющая обязанности председателя Московского районного суда Чувашии Ирина Таранова на решение квалификационной коллегии судей от 3 апреля.

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