В США отказались признать решение российского суда о субсидиарке

Суд Флориды не увидел оснований для исполнения судебного акта по делу о банкротстве российской фирмы «Продтрейд».

Окружной суд округа Майами-Дейд (Флорида, США) отказался признать и привести в исполнение решение АС Иркутской области о привлечении Жанны Маценко к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве торговой компании «Продтрейд» (дело № А19-925/2016). На спор обратил внимание телеграм-канал «Магистратура. Банкротство. МГУ».

В 2021 году в рамках банкротного дела с Маценко взыскали 840 млн руб. в пользу компании, которую она ранее контролировала. Ее саму признали банкротом из-за 5 млн руб. долга перед «Нота-банком» (дело № А19-11904/2017). Позже правопреемником кредиторов — банка и торговой компании — стала фирма ТД «Автомолл». Она обратилась с ходатайством об исполнении российского решения в США, чтобы продать иностранное имущество Маценко.

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Суд Флориды признал, что российская модель привлечения лица к субсидиарной ответственности не соответствует принципу правовой процедуры и публичному порядку штата (дело № 2023-027148-CA-01). В частности, американский суд отметил: концепция «контролирующего лица», предусмотренная российским законодательством, не предполагает доказывание ключевых условий, необходимых для применения доктрины «прокалывания корпоративной вуали» по праву Флориды. Истец не доказал ни что корпоративная автономия утрачена должником, ни что есть злоупотребления корпоративной формой и причинно-следственная связь между действиями ответчика и убытками.

Судья отметил, что взыскание в США возможно, только когда есть специальный судебный акт, который разрешает обратить взыскание на имущество должника за рубежом, но его не представили.

Дополнительно суд указал, что между Россией и США не соблюдается принцип признания судебных решений. Поскольку Штаты включены в список недружественных государств и нет международного соглашения, суд не усмотрел оснований для признания решения российского суда на своей территории.

Таким образом, суд отказался удовлетворять ходатайство и не допустил обращение взыскания на имущество Маценко за рубежом.

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