Суд взыскал в доход государства главный порт Камчатки

По требованию Генпрокуратуры суд взыскал коррупционное имущество стоимостью 16,7 млрд руб.

В декабре 2024 года Генпрокуратура подала в Ленинский районный суд Владивостока иск об обращении в доход государства активов, связанных с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом и «Камчатским морским пароходством» (дело № 2-6655/2024).

Всего ответчиками по делу проходят 19 юридических и 46 физических лиц, включая бывших региональных чиновников Юрия Зубаря, Александра Иванчея и Владимира Балакаева. По версии Генпрокуратуры, они приобретали активы и вели предпринимательскую деятельность, когда занимали государственные должности.

По данным обвинения, ответчики через аффилированных лиц владели и управляли морским портом Петропавловска-Камчатского и группой компаний «Терминал». Ведомство требовало взыскать все незаконно приобретенные активы в доход государства. Общую стоимость имущества оценили в 16,7 млрд руб.

Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры, передает «Интерфакс».

Активы ответчиков

Иванчею принадлежит 98,32% в Петропавловск-Камчатском морском торговом порту с грузооборотом порядка 1 млн тонн в год. Также он владеет «Камчатским морским пароходством» с годовой выручкой около 5–6 млрд руб.

Право.ru