Стоимость сделок M&A в первом квартале упала до минимума за три года

Их суммарная цена сократилась на 24,4% за год.

В первом квартале 2025 года сумма сделок M&A с порогом от $1 млн составила всего $7,35 млрд, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование информационного агентства AK&M. Это самый низкий квартальный результат за последние три года.

В том числе сократилось и количество сделок — их стало меньше почти на 16%, до 78. Больше всего таких сделок закрыли в трех сегментах: строительство и девелопмент ($2,03 млрд), финансы ($1,99 млрд) и страхование ($0,71 млрд).

Среди факторов, негативно влияющих на рынок M&A, аналитики называют ключевую ставку ЦБ в 21%.

Рынок M&A по итогам 2024 года

В прошлом году на российском рынке слияний и поглощений заключили всего 383 сделки. Это минимальный показатель за 11 лет. Для сравнения в 2023-м их число составило 433, в 2022-м заключили 688 сделок, а в 2021-м — 731, следует из отчета консалтинговой компании Kept Kept Федеральный рейтинг. группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Экологическое право группа АПК и сельское хозяйство группа Антимонопольное право группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа Природные ресурсы группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Транспортное право группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Интеллектуальная собственность (консультирование) × .

Среди крупнейших сделок на рынке M&A — продажа российского бизнеса «Яндекса» ($5,2 млрд), а также контроля в Acronis ($4 млрд) и компании «Полиметалл» ($3,7 млрд).

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