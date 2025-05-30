Путин подписал указ о внешнем управлении за срыв гособоронзаказов

Zel Экономика

Такую меру можно будет применять по предложению Минпромторга за нарушения госконтрактов.

Президент России подписал указ, который устанавливает: за неисполнение госзаказов в военное время можно будет вводить временное управление в авиа- и судостроительных компаниях. Срыв гособоронзаказа также может привести к приостановке прав акционеров этих организаций. Внешнее управление разрешено вводить по предложению Минпромторга и в той мере, «в какой это необходимо в целях исполнения договорных обязательств».

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Согласно указу, министерство сможет назначить управляющую организацию, которая будет действовать от имени юрлица и обеспечивать выполнение госконтрактов. Оценивать работу компаний будет рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии.

Мера также коснется субподрядчиков и соисполнителей авиастроительных и судостроительных компаний и организаций, которые занимаются разработкой и производством продукции военного назначения и участвуют в выполнении контракта на ее поставку иностранному заказчику.

В 2023 году президент подписал указ, которым разрешил вводить внешнее управление при военном положении. Меру распространили на компании, которые срывают гособоронзаказ.

Указ Президента Российской Федерации от 30.05.2025 № 355 «О некоторых вопросах осуществления деятельности отдельных хозяйственных обществ в период действия военного положения»

  • Право.ru

pravo.ru

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