Производители попросили запретить госзакупку иностранной техники

Они считают, что смогут заместить необходимый объем для госкомпаний российскими аналогами.

Тему госзакупок обсудили на совещании Минпромторга с производителями электроники, узнал «Коммерсант». Во время встречи глава консорциума «Вычислительная техника» (объединяет «Аквариус», Yadro, Depo) Светлана Легостаева предложила полностью запретить покупку некоторых категорий электроники у иностранных производителей.

Речь идет о продукции кодов ОКПД2 (планшеты, компьютеры, системы хранения данных, серверы и другое). Легостаева предложила перенести их из приложения № 2 в приложение № 1 к Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, которое ограничивает закупку иностранной электроники, тем самым установив полный запрет на закупку такой продукции.

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По итогам совещания Минпромторг поручил консорциуму до 1 июня представить всю необходимую информацию: перечень кодов ОКПД2, наименования продукции, производителей, объем выпускаемых в России аналогов и другое.

Сейчас госкомпании могут покупать иностранную технику, если у нее нет российских аналогов.

Одним из аргументов в пользу полного запрета таких закупок стало утверждение о достаточном объеме отечественного производства для покрытия спроса, сказала президент Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга Ирина Митина. По ее мнению, запрет позитивно скажется на качестве российской продукции.

В «Ростелекоме» же считают, что отечественным производителям нужны долгосрочные контракты со стабильной загрузкой, а новая инициатива этот вопрос не решит.

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