Правительство просят ограничить скидки на маркетплейсах

Сейчас они достигают 30–50% от цены, а финансируют их владельцы платформ.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила запретить маркетплейсам инвестировать в цену товаров более 10% от своего годового оборота. За счет этого средние скидки на онлайн-площадках тоже уменьшатся до 10%, считают представители ретейла. Такую норму ассоциация предложила внести в законопроект «О платформенной экономике», узнали «Известия».

Практика На маркетплейсы пожаловались в ФАС из-за занижения цен

Маркетплейсы устанавливают крупные скидки на товары за свой счет, а в традиционной рознице такой возможности нет, говорится в обращении АКОРТ к правительству. Торговые сети обязаны выкупать товары у поставщиков и только потом их реализовывать. По этой причине они не могут активно инвестировать в скидки и снижать стоимость товаров за свой счет, объяснили представители бизнеса.

В то же время маркетплейсы инвестируют в скидки суммы, сопоставимые с их годовой выручкой, указали в ассоциации. Если ситуация не изменится, в АКРОТ прогнозируют закрытие мелкого и среднего офлайн-ретейла, торговых центров и гипермаркетов.

Жалобы на маркетплейсы

Ранее на онлайн-платформы пожаловались владельцы салонов оптики. В своем обращении в ФАС они указали, что маркетплейсы искусственно занижают цены на товары, из-за чего разница в стоимости по сравнению с розницей достигает 30%.

Политикой торговых площадок в вопросе скидок недовольны и магазины электроники. Разница в стоимости товаров в офлайне и на маркетплейсах в этой категории составляет от 20 до 70%.

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