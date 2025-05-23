Правительство продлило нулевую ставку НДС для гостиниц

Льгота для отрасли будет действовать до конца 2030 года.

Правительство продолжает поддерживать расширение внутренней инфраструктуры, чтобы укрепить интерес россиян и иностранцев к поездкам по России. Об этом на совещании с кабмином сказал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. С этой целью льготу по НДС для отелей продлят до конца 2030 года.

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За счет этого владельцы гостиниц и других объектов размещения смогут оптимизировать стоимость своего продукта и направить ресурсы на дальнейшее развитие, отметил глава правительства.

Кроме того, власти планируют освободить от уплаты НДС организации общепита с доходами до 3 млрд руб. Ранее льгота касалась компаний с оборотом до 2 млрд руб. По словам Мишустина, мера должна позитивно повлиять на развитие туризма.

Льготы для отрасли

Нулевой НДС для гостиниц и других объектов размещения ввели в июле 2022 года. Позднее власти расширили перечень услуг отелей, облагаемых по нулевой ставке. Например, ее можно применять к услугам тренажерного зала, СПА, доступа в интернет, паркинга и других.

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