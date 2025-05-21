«Магнит» закрыл сделку по приобретению «Азбуки вкуса»

Ретейлер стал владельцем доли в размере 81,55% в уставном капитале компании «Городской супермаркет», которая управляет «Азбукой вкуса».

Сделка закрыта через «Тандер», основное операционное юрлицо «Магнита», следует из сообщения компании. Другие условия сделки ретейлер не раскрыл.

«Азбука вкуса» управляет 171 магазином премиального сегмента в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Помимо них, в сделку вошли пять фабрик-кухонь сети и три ее распределительных центра и складская инфраструктура доставки.

«Магнит» планирует сохранить бренд «Азбуки вкуса».

Покупка премиального ретейлера

30 апреля «Магнит» объявил о планах купить контрольную долю в компании «Городской супермаркет». Тогда ключевые условия сделки не раскрывали. 5 мая ФАС одобрила приобретение, указав, что сделка не повлечет ограничения конкуренции на рынке.

Ранее РБК писал, что покупкой «Азбуки вкуса» в последние годы также интересовались «Яндекс» и «Севергрупп». Собеседники издания оценивали стоимость контрольного пакета примерно в 35–40 млрд руб.

Источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон сделки, сообщил, что «Магнит» предложил 30 млрд руб. за всю компанию.

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