КС уточнил, когда можно освободить от налоговых пеней

При нарушении сроков вручения акта проверки и утрате возможности взыскать налог пени можно не уплачивать.

Конституционный суд вынес постановление № 20-П по жалобе «Научно-производственного предприятия КлАСС» и разъяснил, при каких условиях налогоплательщика могут освободить от пеней за просрочку уплаты налогов.

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В 2014 году ФНС выявила, что НПП «КлАСС» использовало формальный документооборот с контрагентами по гособоронзаказу для получения налоговой выгоды. Акт о проведении проверки составили в 2018-м, но вручили его налогоплательщику только в 2021 году. Решение по результатам проверки инспекторы приняли в 2022-м. Предприятие оспорило начисление недоимки и пеней за 2014–2015 годы через вышестоящий налоговый орган, указав, что нарушены сроки вручения акта проверки. Три инстанции ей отказали. Они решили, что нарушение сроков вручения акта не считается основанием для признания решения налогового органа недействительным (дело № А40-48003/2023).

КС пояснил, что если налоговая слишком долго не вручает акт проверки, она может потерять право взыскивать долги. И в таком случае налогоплательщика можно освободить от выплаты пеней. Их начисление возможно, только если налоговый орган своевременно попытался принудительно взыскать задолженность.

Суд отметил, что п. 14 ст. 101 НК («Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки») по смыслу не содержит исчерпывающего перечня оснований для отмены вышестоящим органом или судом решения налогового органа. Пункт направлен на защиту прав налогоплательщиков, а не на их ограничение.

Оснований для пересмотра решений по делу суд не нашел, отказав заявителю.

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