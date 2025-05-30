КС допустил взыскание морального вреда с наследников обвиняемого

Компенсация морального вреда возможна в пределах стоимости наследуемого имущества.

Потерпевшие обратились с иском к наследникам человека, которого обвиняли в совершении преступления. Они просили взыскать компенсацию морального вреда. Белорецкий межрайонный суд Республики Башкортостан удовлетворил требования (дело № 2-2382/2022). Дело дошло до Верховного суда Башкирии, который отменил судебные акты, указав: ответчик не причинял моральный вред, а обязанность компенсировать моральный вред при жизни обвиняемого не установили.

Тогда потерпевшие подали жалобу в Конституционный суд. Они просили проверить конституционность ч. 1 ст. 151 ГК («Компенсация морального вреда») и ст. 1112 ГК («Наследство»).

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КС подчеркнул, что каждому гражданину гарантировано право на защиту и компенсацию вреда, причиненного преступлением (постановление № 24-П). Обязанность выплачивать компенсацию морального вреда переходит в составе наследства, но в пределах его объема. Также суд напомнил, что ст. 151 ГК предусматривает компенсацию морального вреда при нарушении личных неимущественных прав и право на нее сохраняется за потерпевшими даже после смерти лица, совершившего преступления.

Конституционный суд указал, что такой подход обеспечивает в равной степени защиту потерпевших и наследников. Также КС отметил, что судебная практика по подобным делам противоречива. Но если вред причинен преступлением, то прекращение уголовного дела из-за смерти не мешает взысканию компенсации через гражданский иск за счет наследственного имущества.

Оспариваемые нормы признали не противоречащими Конституции, а дело заявителей отправили на пересмотр.

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