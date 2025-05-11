Кассация отменила решение о расторжении сделки по продаже бизнеса

Истец не смог заключить договор субаренды на прежних условиях. Суды первых инстанций сочли, что это нарушает условия сделки, но кассация с этим не согласилась.

Давид Лалиашвили обратился в суд с иском к Залине Глубицкой-Пановой и компании «Альфа Брокерс» с просьбой расторгнуть заключенные между ними сделки: договор купли-продажи бизнеса и договор купли-продажи доли в уставном капитале фирмы «Клир» (дело № А40-54619/2024). Также Лалиашвили потребовал обязать Глубицкую-Панову переоформить компанию на его имя и взыскать с нее задолженность в размере 5 млн руб.

Истец утверждал, что продавец нарушил условия сделки. Согласно договору, покупатель должен был заключить с арендодателем — компанией «Центральная парковка» договор субаренды, аналогичный действующему. Но ему это сделать не удалось.

Практика Кассация оставила в силе арбитражную оговорку с ошибкой

В сентябре 2024 года Арбитражный суд города Москвы полностью удовлетворил требования истца. Суд ссылался на нарушения со стороны продавца. Апелляция поддержала его выводы.

Ответчик не согласилась с решением и подала кассационную жалобу. В частности, Глубицкая-Панова указала, что этот спор ранее уже рассматривал АСГМ. Тогда Лалиашвили просил расторгнуть договор о продаже бизнеса и взыскать компенсацию в 5 млн руб., но суды ему отказали (дело № А40-24214/2023). Но нижестоящие суды на это внимание не обратили.

Кассация изучила доводы ответчика и пришла к выводу, что суды не учли все обстоятельства дела: договоры субаренды не предполагали автоматической пролонгации, истец добровольно подписал новый договор субаренды, который исполняли все стороны. Кроме того, переоформить долю в «Клир» на Глубицкую-Панову невозможно, поскольку компания ликвидирована.

АС Московского округа отменил решение первой инстанции и апелляции. Дело направили на новое рассмотрение.

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