Госдума установила лимит на снижение зарплат

Поправки к ТК предусматривают, что зарплату сотрудникам могут снизить не более чем на 20% из-за дисциплинарного наказания.

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который предусматривает, изменение ст. 135 ТК («Установление заработной платы»).

В частности, теперь вводят положение, что в локальных актах организации нужно определять виды премий, их размеры, сроки, основания и условия выплаты. При этом работодателю следует учитывать качество, эффективность и длительность работы, были ли дисциплинарные взыскания.

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Работодатели смогут снижать размер премии работнику из-за дисциплинарного взыскания, но не более чем на 20% от заработной платы за месяц.

Поправки разработали во исполнение Постановления Конституционного суда от 15.06.2023 № 32-П. Он указал, что из-за дисциплинарного наказания нельзя произвольно снижать доход сотрудника.

Поправки должны вступить в силу с 1 сентября.

Законопроект № 513234-8 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части определения вида премий, их размеров, сроков, оснований и условий их выплаты работникам)»

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