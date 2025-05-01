ФАС возбудила дело в отношении «Т-банка» из-за рекламы

Zel Экономика

В телерекламе говорили о бесплатном снятии наличных с карты. Но дополнительные условия прописали мелким шрифтом и показали слишком быстро.

Из-за этого потребители не получили необходимые для осознанного выбора сведения об услуге, считает ФАС. Подобные действия со стороны банка вводят в заблуждение и содержат признаки нарушения ч. 7 ст. 5 ФЗ «О рекламе».

Если вину организации установят, к ней применят меры административного воздействия.

Претензии ФАС к банкам

С начала года ФАС уже не раз привлекала к ответственности банки за нарушение закона о рекламе. 

В феврале служба возбудила дела в отношении «Совкомбанка», «Т-банка» и «Альфа-банка» — они не раскрывали в телерекламе всю нужную потребителям информацию. За аналогичное нарушение в марте служба оштрафовала «Промсвязьбанк». 

В апреле она выдала предписание «Ozon банку» за рекламу несуществующего продукта, а «Т-банк» оштрафовала за размещение партнерской рекламы без соответствующей пометки. Размер взыскания служба не указала. В соответствии со ст. 14.3 КоАП организации грозил штраф до 500 000 руб.

  • Право.ru

pravo.ru

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