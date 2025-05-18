ФАС проводит внеплановые проверки в Ростовской области

Zel Экономика

Служба заподозрила картельный сговор при торгах на покупку и установку модульных зданий для школы.

ФАС проверяет подрядчика «Ариал» и одного из заказчиков в регионе, следует из сообщения ведомства. В рамках проверок сотрудники службы осмотрели территории и помещения, скопировали документы, запрошенные у проверяемых лиц.

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Регулятор подозревает, что при закупке был организован картельный сговор, а с заказчиком заключили ограничивающее конкуренцию соглашение. Окончательные выводы служба сделает после проверки и анализа полученной информации.

По данным Rusprofile, «Ариал» был поставщиком по 57 госконтрактам на общую сумму более 7,9 млрд руб. Так, в 2023 году компания подписала контракт на 713 млн руб. на строительство школы на хуторе Красный Крым. Также она планировала построить модульную школу на хуторе Ленинаван за 832 млн руб.

  • Право.ru

pravo.ru

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