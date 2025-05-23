ФАС подготовила обзор судебной практики в сфере госзакупок

Zel Экономика

Служба рассказала о наиболее значимых делах первого квартала, в которых суды поддержали позицию ведомства.

В обзор вошли три дела. Первое связано с контрактом на оказание услуг по развитию информационных систем Роструда (дело № А40-298055/2023). Верховный суд поддержал позицию ФАС о том, что требование заказчика к участнику закупки о наличии реализованных контрактов не предоставляют дополнительные гарантии по выполнению исполнителем обязательств. 

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Второй спор связан с иском МКУ «Управление капитального строительства» и администрации города Южно-Сахалинска к ФАС по спору о закупках для строительства школы (№ А40-228772/2024). Заказчики объединили в один лот строительные работы и поставки оборудования, антимонопольный регулятор нашел в этом нарушение законодательства. Арбитражный суд Москвы, а также 9-й ААС согласились с мнением ведомства и признали закупки неправомерными.

Кроме того, суды поддержали позицию ФАС в споре с «Центром системы мониторинга рыболовства и связи» (№ А40-64998/2024).  Ведомство указало, что заказчик не вправе устанавливать в описании объекта закупки характеристики, которым соответствует продукция единственного производителя. АСГМ поддержал мнение службы.

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