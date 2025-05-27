«Евраз» подал иск к иностранным фирмам холдинга

Европейские структуры холдинга хотят лишить долей в российских компаниях.

«Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат» подал иск об обращении взыскания на доли в уставных капиталах российских обществ, которые принадлежат ответчикам — Evraz Group S.A. и Evraz plc. Стоимость активов составляет 196,6 млрд руб. Дело принял к производству АСГМ (№ А40-64971/25), рассмотрение спора пройдет в закрытом режиме.

Спор связан с возвратом крупных займов, которые выдавали внутри группы компаний. Фирмы, которые зарегистрированы за рубежом, соблюдают действующие санкционные ограничения. Из-за этого российские компании группы не могут получить исполнение по валютным сделкам. Об этом сообщил представитель истца «Коммерсанту».

В январе «Евраз НТМК» включили в перечень экономически значимых организаций. Это позволяет приостановить в судебном порядке корпоративные права иностранных компаний холдинга. Такое вмешательство государства и самостоятельный иск позволят контролировать процесс, отметил управляющий партнер Legal Group NOVATOR Legal Group NOVATOR Федеральный рейтинг. группа Банкротство (споры mid market) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Уголовное право Профайл компании × Вячеслав Косаков.

Горно-металлургический холдинг «Евраз»

Evraz plc является головной структурой холдинга, зарегистрирована в Великобритании. «Евраз НТМК» является ее дочерней организацией, также она владеет Evraz Group S.A. Последней принадлежат доли в российских компаниях — по 0,01% в УК «Евраз Междуреченск» и «Металлэнергофинанс», а также 28,45% «Евраз южный стан» и 50% «Стримкор».

В конце 2021 года 28,64% Evraz plc контролировал Роман Абрамович. В 2022 году организация подпала под санкции Великобритании.

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