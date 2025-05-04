Две компании объявили тендеры на юридическое сопровождение

«Московской объединенной энергетической компании» и «ВЭБ.РФ Управление активами» требуются юристы для сопровождения проектов и оформления прав.

«Московская объединенная энергетическая компания» разместила на портале закупок тендер на юруслуги. Компания ищет юристов, которые оформят право собственности на недвижимость предприятия, подготовят все необходимые для этого документы и получат требуемые разрешения.

Процесс «Россети» ищут юристов за 64,5 млн руб.

Начальная цена договора составляет 46,5 млн руб. Заявки принимают до 13 мая. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Для подачи заявки нужно предоставить залог в размере 930 000 руб., а итоги подведут 25 июля.

В размещенном «ВЭБ.РФ Управление активами» тендере компания ищет юристов для комплексного сопровождения регистрации холдинга, который будет управлять и развивать сеть складских комплексов в Татарстане, Ростовской и Московской областях. Начальная цена контракта — 16,4 млн руб. Заявки также принимают до 13 мая, но не нужно обеспечение для подачи заявки. Каких-либо ограничений в отношении участников не установлено.

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