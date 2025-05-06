Апелляция признала, что ритейлер «Мария-Ра» нарушил закон о торговле

Zel Экономика

В одном из регионов доля торговой сети превысила 25%.

В 2022 году компания «Розница К-1» (управляет магазинами «Мария-Ра») заняла более 25% рынка продовольственных товаров в Новокузнецком округе Кемеровской области. В 2023 году ритейлер арендовал еще два новых торговых объекта в том же районе.

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ФАС решила, что сеть нарушила закон о торговле, и обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области для признания договоров аренды недействительными (дело №А27-14809/2024). 

Ответчик заявлял, что претензии ФАС необоснованны, поскольку аренда новых помещений не означает дополнительное приобретение торговой площади, а увеличение товарооборота компания объяснила ростом инфляции и подорожанием товаров у поставщиков.

В январе 2025 года суд удовлетворил иск ФАС и обязал торговую сеть вернуть магазины их владельцам. «Розница К-1» обжаловала решение суда, но апелляция поддержала позицию антимонопольного органа. В удовлетворении жалобы компании отказали.

«Мария-Ра» управляет продуктовыми магазинами в Республике Алтай, а также в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.

  • Право.ru

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