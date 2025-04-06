Завод Nidda Lynx передали во временное управление

Актив забрали у люксембургского холдинга для передачи во временное управление компании «Фармирус». Изменения вступают в силу со дня официального опубликования указа.

Президент Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций Нижегородского химико-фармацевтического завода («Нижфарм»), принадлежащих люксембургской Nidda Lynx SARL, в управление «Фармируса». Ранее российским предприятием владела компании из Германии Stada Arzneimittel AG.

Процесс Путин передал акции AB InBev Efes во временное управление

Механизм передачи имущества во временное госуправление не лишает владельцев активов права собственности, а только «ставит его на паузу». Его цель — ограничить ушедшие иностранные компании в принятии управленческих решений в России.

Как следует из самого указа № 302, либо собственником сначала назначают Росимущество, либо активы сразу передают новому владельцу как временному управляющему. Причем задача последнего — сохранить имущество полученной компании. Он не может отчуждать активы: продавать недвижимость, оборудование, интеллектуальную собственность. Исключения допускаются, только если это необходимо для эффективного управления и нормальной хозяйственной деятельности.

Право.ru