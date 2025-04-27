ВС указал: если участники группы конкурируют, нельзя признать только одного из них доминирующим

Антимонопольные органы не вправе привлекать к ответственности одного из участников коллективного доминирования, если конкуренция между ними сохраняется. Эта позиция вошла в обзор практики ВС об административной ответственности за антимонопольные нарушения.

ФАС обвинила компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке услуг по приему и переводу платежей в пользу ресурсоснабжающих организаций. Ведомство посчитало, что установленные фирмой тарифы экономически не обоснованы. В ответ компания указала, что не могла единолично оказывать решающее влияние на рынок. В итоге антимонопольный орган признал доминирование коллективным, но к ответственности привлек только одного участника.

Суд первой инстанции встал на сторону ведомства. Он решил, что самого по себе включения компании в группу коллективного доминирования уже достаточно, чтобы на нее распространялись ограничения антимонопольного закона.

Апелляция с этим не согласилась. Она напомнила: чтобы признать действия участника коллективного доминирования нарушением, необходимо доказать, что он мог оказывать решающее влияние на рынок, а конкуренция между участниками была устранена. Если же конкуренция между ними сохраняется, поведение одного из них нельзя квалифицировать как злоупотребление доминирующим положением. Поскольку антимонопольщики не представили доказательств совместного поведения и координации между членами группы, то постановление о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 14.31 КоАП признали незаконным.

Эта позиция приведена в п. 6 Обзора практики ВС по делам об ответственности за антимонопольные нарушения.

Вопросы, связанные с так называемым индивидуальным злоупотреблением в составе коллективного доминирования, — предмет неутихающих дискуссий в российском антимонопольном праве, отмечает адвокат Kulik & Partners Law.Economics Kulik & Partners Law.Economics Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право × Мария Канунцева. На этом примере можно наблюдать, как много существует противоречий между официальным толкованием норм закона «О защите конкуренции», судебным толкованием из Постановления Пленума ВС от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства», и практикой антимонопольных органов.

Как нам представляется, Верховный суд подтвердил и постарался развить свою правовую позицию, сформулированную в постановлении Пленума № 2. Суд говорит, что при рассмотрении этой категории дел суды оценивают возможность совокупного влияния всех субъектов коллективного доминирования на условия обращения товара на товарном рынке в целом.

Мария Канунцева, адвокат Kulik & Partners Law.Economics Kulik & Partners Law.Economics Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право ×

В п. 6 обзора ВС отметил: чтобы признать злоупотребление доминирующим положением в рамках коллективного доминирования, нужно оценить не только действия самого ответчика, но и поведение других участников группы. Также важно понять, как их совместное влияние сказывается на рынке. Тем самым суд подтвердил свою ранее сформулированную позицию.

Суд в развитие положений постановления Пленума № 2 указал, что без оценки действий иных участников коллективного доминирования нельзя признать нарушением антимонопольного законодательства поведение одного из участников, если сохраняется конкуренция между ними (например, по цене товара, работы, услуги и другим условиям), обращает внимание Канунцева. При этом эксперт отмечает, что на практике ФАС часто ограничивается оценкой количественных критериев, например доли на рынке, и недостаточно внимательно проверяет качество взаимодействия компаний и их конкретные действия. Хотя в разъяснениях ФАС № 15 прямо указано, что в таких делах антимонопольные органы обязаны учитывать:

взаимосвязь между положением компании на рынке и последствиями ее действий;

предложения аналогичного товара другими участниками (цена, объемы, скидки и иное);

возможность покупателей переключиться на другой товар.

Этот вывод обзора — попытка избежать ранее установленного ФАС и не раз поддержанного судами утверждения о возможности индивидуального злоупотребления коллективным доминирующим положением.

Илья Бочинин, старший юрист юридической фирмы VEGAS LEX VEGAS LEX Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Природные ресурсы группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Экологическое право группа Энергетика группа Банкротство (споры high market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Уголовное право Профайл компании ×

В обзоре указано: если участники коллективного доминирования не действуют совместно, это значит, что конкуренция между ними сохраняется. Поэтому индивидуальные действия одного из них, если все участники конкурируют, нельзя признать нарушением антимонопольного законодательства и административным правонарушением по ст. 14.31 КоАП. По мнению Бочинина, этот вывод особенно интересен в контексте п. 21 обзора, где говорится, что антимонопольный орган не обязан следовать решению комиссии по делу о нарушении антимонопольного законодательства, потому что нарушение могут установить уже при обжаловании постановления по КоАП.

Раиса Каменская