ВС указал: если участники группы конкурируют, нельзя признать только одного из них доминирующим

Антимонопольные органы не вправе привлекать к ответственности одного из участников коллективного доминирования, если конкуренция между ними сохраняется. Эта позиция вошла в обзор практики ВС об административной ответственности за антимонопольные нарушения.
ФАС обвинила компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке услуг по приему и переводу платежей в пользу ресурсоснабжающих организаций. Ведомство посчитало, что установленные фирмой тарифы экономически не обоснованы. В ответ компания указала, что не могла единолично оказывать решающее влияние на рынок. В итоге антимонопольный орган признал доминирование коллективным, но к ответственности привлек только одного участника.
Суд первой инстанции встал на сторону ведомства. Он решил, что самого по себе включения компании в группу коллективного доминирования уже достаточно, чтобы на нее распространялись ограничения антимонопольного закона.
Апелляция с этим не согласилась. Она напомнила: чтобы признать действия участника коллективного доминирования нарушением, необходимо доказать, что он мог оказывать решающее влияние на рынок, а конкуренция между участниками была устранена. Если же конкуренция между ними сохраняется, поведение одного из них нельзя квалифицировать как злоупотребление доминирующим положением. Поскольку антимонопольщики не представили доказательств совместного поведения и координации между членами группы, то постановление о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 14.31 КоАП признали незаконным.
Эта позиция приведена в п. 6 Обзора практики ВС по делам об ответственности за антимонопольные нарушения.
Вопросы, связанные с так называемым индивидуальным злоупотреблением в составе коллективного доминирования, — предмет неутихающих дискуссий в российском антимонопольном праве, отмечает адвокат Kulik & Partners Law.Economics Kulik & Partners Law.Economics Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право × Мария Канунцева. На этом примере можно наблюдать, как много существует противоречий между официальным толкованием норм закона «О защите конкуренции», судебным толкованием из Постановления Пленума ВС от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства», и практикой антимонопольных органов.
Как нам представляется, Верховный суд подтвердил и постарался развить свою правовую позицию, сформулированную в постановлении Пленума № 2. Суд говорит, что при рассмотрении этой категории дел суды оценивают возможность совокупного влияния всех субъектов коллективного доминирования на условия обращения товара на товарном рынке в целом.
В п. 6 обзора ВС отметил: чтобы признать злоупотребление доминирующим положением в рамках коллективного доминирования, нужно оценить не только действия самого ответчика, но и поведение других участников группы. Также важно понять, как их совместное влияние сказывается на рынке. Тем самым суд подтвердил свою ранее сформулированную позицию.
Суд в развитие положений постановления Пленума № 2 указал, что без оценки действий иных участников коллективного доминирования нельзя признать нарушением антимонопольного законодательства поведение одного из участников, если сохраняется конкуренция между ними (например, по цене товара, работы, услуги и другим условиям), обращает внимание Канунцева. При этом эксперт отмечает, что на практике ФАС часто ограничивается оценкой количественных критериев, например доли на рынке, и недостаточно внимательно проверяет качество взаимодействия компаний и их конкретные действия. Хотя в разъяснениях ФАС № 15 прямо указано, что в таких делах антимонопольные органы обязаны учитывать:
- взаимосвязь между положением компании на рынке и последствиями ее действий;
- предложения аналогичного товара другими участниками (цена, объемы, скидки и иное);
- возможность покупателей переключиться на другой товар.
Этот вывод обзора — попытка избежать ранее установленного ФАС и не раз поддержанного судами утверждения о возможности индивидуального злоупотребления коллективным доминирующим положением.
В обзоре указано: если участники коллективного доминирования не действуют совместно, это значит, что конкуренция между ними сохраняется. Поэтому индивидуальные действия одного из них, если все участники конкурируют, нельзя признать нарушением антимонопольного законодательства и административным правонарушением по ст. 14.31 КоАП. По мнению Бочинина, этот вывод особенно интересен в контексте п. 21 обзора, где говорится, что антимонопольный орган не обязан следовать решению комиссии по делу о нарушении антимонопольного законодательства, потому что нарушение могут установить уже при обжаловании постановления по КоАП.