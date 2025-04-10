ВС решил спор о компенсации за изъятие земли

Спор за участок возник между Росавтодором, который согласовал строительство дороги, и фирмой с лицензией на добычу полезных ископаемых. Суды встали на сторону последней и взыскали компенсацию с дорожников. Верховный суд решил иначе: лицензия дает право на добычу, но в вопросе владения участком имеет значение договор аренды и его условия.

Компания «Научтехстрой Плюс» в 2016 году на десять лет получила лицензию на добычу строительного песка во Владимирской области. Спустя четыре года Федеральное дорожное агентство утвердило план строительства скоростной дороги из Москвы в Казань, участок которой пролегает через используемое компанией месторождение.

«Научтехстрой Плюс» обратился в Госимущество, которое направило компанию в Росавтодор. Стороны провели экспертизу и почти согласовали сумму компенсации за потерю запасов под застройкой, но Росавтодор не направил компании итоговый текст соглашения для его подписания и прекратил переговоры. Претензии компании остались без удовлетворения, и «Научтехстрой» обратился в суд (дело № А40-164047/2023).

Три инстанции встали на сторону истца и взыскали в пользу компании 105 млн руб. компенсации. Суды подтвердили, что «Научтехстрой» получил лицензию на право пользования недрами, а значит, вправе требовать компенсацию понесенных расходов и неполученной прибыли от использования участка. Кроме того, Росавтодор закончил переговоры, то есть повел себя недобросовестно, заключили суды.

Практика ВС определит значение лицензии на недра

В Верховном суде Росавтодор доказывал, что истец не вправе получить компенсацию, ведь его договор не зарегистрировали должным образом. Помимо этого, компенсация завышена, так как реальный объем потерь запасов участка значительно меньше заявленного. В связи с этим ответчик попросил провести судебную экспертизу, в которой нижестоящие инстанции отказали. Росавтодор считает, что до момента извлечения полезных ископаемых недра не принадлежат компании, даже если есть лицензия, а значит, истец не может требовать компенсацию в этой части.

Экономколлегия поддержала позицию заявителя жалобы, отменила судебные акты и направила дело на пересмотр. ВС исходил из того, что нижестоящие инстанции неверно одобрили расчеты «Научтехстроя», которые провели в нарушение установленных законом правил. Кроме того, истец должен еще доказать реальность неполученных доходов. А право на пользование участком недр горного отвода по лицензии можно реализовать только после заключения договора аренды, подытожила экономколлегия.

Артём Козлов