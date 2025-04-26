ВС пояснил, что управление по договору не считается антиконкурентным соглашением

В новом обзоре практики Верховный суд напомнил, что если одна организация исполняет функции исполнительного органа другой компании, то между ними есть отношения контроля по ч. 8 ст. 11 закона «О защите конкуренции». Это значит, что запреты на соглашения и административная ответственность по этой статье к ним не применяются, поскольку у них есть «иммунитет».

Компания попыталась оспорить решение антимонопольной службы, которая привлекла ее к ответственности за участие в антиконкурентном соглашении (ч.2 ст. 14.32 КоАП). Она указала, что входит в одну группу лиц с контрагентом, а значит, на них не распространяются нормы из ст. 11 закона «О защите конкуренции», которые запрещают заключать ограничивающие конкуренцию соглашения между хозяйствующими субъектами. По мнению ведомства, между компаниями был контроль из-за заключенного договора управления.

Суд первой инстанции отказал, поскольку принадлежность к одной группе лиц еще не освобождает от запрета на картельные соглашения. Исключение возможно, только если один участник контролирует другого, например владеет более чем 50% голосующих долей или выполняет функции его исполнительного органа.

Апелляция отменила это решение, сославшись на позицию Конституционного суда: исключение из запрета на картельные соглашения возможно, только когда есть один из двух видов контроля — либо через доли, либо через исполнение функций исполнительного органа. По договору управления ответчик с самого начала от имени контрагента совершал сделки, принимал решения и управлял всей деятельностью, а значит, это подпадает под ч. 8 ст. 11 закона «О защите конкуренции».

Позиция вошла в п. 13 обзора практики ВС по делам об ответственности за антимонопольные нарушения.

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Но на практике только при определенных условиях антимонопольные органы признавали иммунитет для так называемой подконтрольной группы лиц в форме контроля одного лица в отношении другого по основанию осуществления функций исполнительного органа. Антимонопольные органы обычно исходят из того, что для передачи управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа недостаточно договора — нужно также внести сведения о получателе полномочий в ЕГРЮЛ. То есть информация о договоре должна быть общедоступной, поясняет адвокат Kulik & Partners Law.Economics Kulik & Partners Law.Economics Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право × Дмитрий Павловский.

В 2023 году Конституционный суд выпустил постановление об иммунитете от картелей на торгах, фактически поддержав позицию ФАС о недопустимости расширительного толкования ч. 7 ст. 11 закона «О защите конкуренции». Адвокат отметил, что мнение многих экспертов тогда не учли. В Постановлении КС от 30.03.2023 № 12-П суд указал, что непрозрачный, юридически неоформленный контроль может скрывать противоправные мотивы, например стремление влиять на формально независимого участника торгов.

Таким образом, сейчас на практике передача полномочий единоличного исполнительного органа признают, то если есть договор и внесены сведения в ЕГРЮЛ. При этом большинство картелей выявляют именно на торгах (п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции»).

В настоящее время иммунитет в отношении соглашений больше не действует даже для групп лиц, подконтрольных по любому основанию из ст. 9 закона «О защите конкуренции». Но позицию Верховного суда можно применить в делах о нарушениях до сентября 2023 года.

Дмитрий Павловский, адвокат Kulik & Partners Law.Economics Kulik & Partners Law.Economics Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право ×

Раиса Каменская