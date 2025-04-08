ВККС рекомендовала судей апелляционных и кассационных СОЮ

Квалифколлегия рассмотрела девять заявлений о рекомендации в кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции. Всего одному претенденту отказали, а остальные покинули заседание с рекомендациями.

Рекомендацию на должность судьи Восьмого кассационного суда общей юрисдикции получила Наталья Байскич, которая сейчас трудится в Киселевском горсуде Кемеровской области. Она работает юристом больше 20 лет, а в должности судьи — десять лет. Байскич характеризуют положительно. Коллегия не выявила нарушений сроков рассмотрения уголовных дел, которые разбирала судья, отмен по ним тоже не было. Докладчик подчеркнул, что в гражданских делах сроки тоже соблюдены, несмотря на высокую нагрузку претендентки. В то же время отмен по гражданским и административным делам у Байскич оказалось немало. Квалифколлегия попросила уточнить некоторые моменты в биографии. В частности, судья объяснила, что обучение в вузе заняло у нее много времени из-за двухлетнего академотпуска. Больше вопросов к ней у членов коллегии не было.

В этот же суд рекомендовали судью Ленинск-Кузнецкого горсуда Кемеровской области Татьяну Лавринюк. У нее тоже большой опыт работы: в профессии она более 21 года, из них 14 лет отправляла правосудие. Отдельно отметили ее высокие количественные и качественные показатели, которые продемонстрировали хорошую профессиональную подготовку судьи. Потенциальных конфликтов интересов коллегия не обнаружила. Лавринюк пояснила, что сейчас сдает в аренду квартиру в Мособласти, но изначально ее семья покупала жилье для собственного проживания. Еще судья рассказала, что у нее в производстве находилось несколько споров компании, где работает брат супруга, но она предупреждала об этом участников дел. Так, коллегия не увидела препятствий для занятия претенденткой желаемой должности.

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О рекомендации просил Константин Косолапов, который планировал стать судьей 2-го КСОЮ. Сейчас он работает в Нижегородском областном суде. Несмотря на положительную характеристику, претендент покинул заседание без рекомендации. Причиной стало то, что в ноябре 2023-го он попал в ДТП. Как объяснил Косолапов, в тот день была плохая погода, а он находился в подавленном эмоциональном состоянии, поскольку в тот день проходил освидетельствование. Он добавил, что в итоге к ответственности его не привлекать не стали. Коллегия удалилась на закрытое совещание и после отказала Косолапову.

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UPD ВККС одобрила судей в кассационные СОЮ 30 мая, 19:21

Пять вакансий есть в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции. Одной из претенденток стала судья Ирина Масликова из Алтайского краевого суда. Ее заявление рассмотрели быстро: ее не привлекали к административной и дисциплинарной ответственности, частных жалоб и определений в ее адрес не поступало. ВККС задала всего один уточняющий вопрос о причинах переезда из Барнаула в Краснодар. Масликова объяснила: она хочет жить в регионе, где лучше климат, и ей важны возможности для профессионального роста. После этого ее рекомендовали.

Среди других претендентов — Светлана Пастушенко, которая работает в Ростовском облсуде. Решение тоже приняли быстро. Судья заранее получила заключение от Совета судей об отсутствии конфликта интересов с родственниками, которые занимаются правовыми вопросами. Члены коллегии обратили внимание, что в текущей должности Пастушенко пребывает всего два года, но она заверила, что справится с работой в кассационной инстанции. ВККС проголосовала за дачу рекомендации.

Марина Подцепилова намерена сменить сферу: пока она трудится в 7-м ААС, но хочет перейти в систему судов общей юрисдикции. Ее тоже интересует продолжение карьеры в Четвертом кассационном суде, где судья хочет заниматься гражданскими делами. В решении уйти из арбитражного суда в КСОЮ Подцепилова уверена: она уже дважды приходила в ВККС с просьбой рекомендовать ее в кассацию, но неудачно. В этот раз Подцепиловой удалось заручиться поддержкой Верховного суда, а ВККС дала ей рекомендацию.

Виктория Роменская собирается перейти в 4-й КСОЮ из Самарского облсуда. Она уже 20 лет работает в системе правосудия, у нее положительные характеристики. Сейчас Роменская рассматривает административные дела. После непродолжительного совещания ее рекомендовали.

Последней из претендентов в 4-й КСОЮ стала Надежда Черных, судья Белгородского облсуда. Ее тоже быстро рекомендовали: качественные и количественные показатели у судьи хорошие, а характеристики — положительные. Коллегия только уточнила, почему в 2024 году у Черных были отмены. Судья объяснила, что тогда изменилась практика по закону «Об ОСАГО».

А Вячеслав Нуждин, судья Нижегородского областного суда, собирается перейти в Четвертый АСОЮ. Он хорошо рассматривает дела: докладчик отметил, что показатели выше средних по суду. Ранее претендент хотел занять должность в 2-м КСОЮ, но заявление отозвал. По словам Нуждина, ему пришлось это сделать по семейным обстоятельствам. Больше у коллегии вопросов к нему не было, судью рекомендовали.

В этот же день квалифколлегия рассмотрела и другой важный вопрос. Председатель Верховного суда Ирина Подносова обратилась в ВККС с просьбой дать заключение о возможности привлечь к работе 19-го ААС Инну Ушакову. Сейчас Ушакова пребывает в отставке, но закон «О статусе судей» позволяет привлекать почетных судей к работе. Для этого нужно получить согласие самого судьи, документ об отсутствии заболеваний, которые могли бы помешать работе, и заключение квалифколлегии. ВККС единогласно проголосовала за привлечение Ушаковой.

КандидатКуда рекомендовалиНаталья Байскич

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции

Татьяна Лавринюк

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции

Ирина Масликова

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции

Светлана Пастушенко

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции

Марина Подцепилова

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции

Виктория Роменская

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции

Надежда Черных

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции

Вячеслав Нуждин

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции

Арина Ломакина