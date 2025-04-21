Суд обязал Бакальчука выплатить Ким 217 млн руб.

Такое решение по делу о разделе имущества принял Савеловский суд Москвы.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе РВБ, суд обязал Владислава Бакальчука выплатить экс-супруге Татьяне Ким компенсацию по делу о разделе имущества.

Кейс Бизнес одному, деньги — другому: как суд может разделить Wildberries

«Согласно решению суда о разделе имущества между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком, последний получил 1/7 доли от общего имущества. Поскольку стоимость присужденного имущества превышает его долю, суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей», — говорится в сообщении.

В результате раздела Бакальчук получил квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске, деньги на персональных счетах и принадлежащие ему компании «Подольск Логистика» и «ВБ Девелопмент».

История семейно-корпоративного конфликта

Прошлым летом Wildberries объединился с Russ, учредив совместную компанию «РВБ». Бакальчук выступил против этой сделки, назвав условия слияния неприемлемыми. Ким в ответ отметила, что ее супруг был в курсе предстоящей сделки, и подала иск о расторжении брака, который удовлетворили в феврале.

На прошлой неделе Савеловский районный суд удовлетворил удовлетворил требование Ким о взыскании 1%-ой доли Владислава Бакальчука в компании «Вайлдберриз» (дело № 02-1641/2025). Она стала 100% владельцем фирмы. Также за ней осталась 100%-я доля в «Вайлдберриз Банке» и все средства, которые находятся на ее персональных счетах.

Параллельно с этим разбирательством идут другие споры с участием тех же или аффилированных с ними сторон. Так, три инстанции признали законной передачу активов Wildberries в «РВБ» (дело № А41-90092/2024). Еще Wildberries взыскивает с компании Бакальчука 42 млрд руб. Истец требует обязать компанию «ВБ Девелопмент» выплатить задолженность по неосновательному обогащению, убыткам и процентам за пользование чужими средствами.

А в деле № А41-12398/2025 маркетплейс взыскивает 712,9 млн руб. с «ВБ Девелопмент», принадлежащий Владиславу Бакальчуку. Претензии связаны с тем, что ответчик не вернул заем, который получил от Wildberries, объяснял «Интерфаксу» представитель объединенной компании «РВБ».

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