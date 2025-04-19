Суд арестовал активы по иску прокуратуры к экс-главе «Газпром энерго»

Райсуд в Санкт-Петербурге наложил арест на один из крупнейших складских комплексов России. Мера введена в рамках дела о взыскании активов Алексея Митюшова.

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга наложил арест на компанию «Инстоун девелопмент», специализирующуюся на строительстве складских комплексов и управлении такими объектами, сообщает РБК. Компания владеет складским комплексом «Южные врата». Он считается одним из крупнейших логистических центров страны, общая площадь склада превышает 600 000 м².

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Обеспечительные меры введены в рамках дела об обращении в доход государства структур, связанных с бывшим главой «Газпром энерго» Алексеем Митюшовым. Иск заместителя генерального прокурора к 13 физлицам и компаниям — «Бонолит-строительные решения», «Ферроцинк», «Севинвест», «Корпоративный центр», «М Индустрия» и УК «Меркури Кэпитал Траст» — сейчас рассматривает Фрунзенский райсуд. Прокуратура считает, что доступ к активам компании был получен коррупционным путем.

Митюшов — гражданин Латвии, имеет вид на жительство в Испании. Поэтому, уверяет следствие, он не мог купить стратегические активы лично без разрешения правкомиссии. Для обхода существующих правил он совершал сделки через связанные компании — «Корпоративный центр» и УК «Меркури Кэпитал Траст». «Подконтрольность предприятий иностранному лицу создает угрозу безопасности государства», — говорят прокуроры.

Кроме того, в отношении Митюшова с 2022 года расследуют уголовное дело в связи с его участием в хищении принадлежащих «Газпром нефтехим Салават» средств. В 2023-м его объявили в международный розыск.

Право.ru