Путин подписал закон о сроках индексации

Теперь период для обращения за индексацией присужденных сумм будет ограничен одним годом.

Президент Владимир Путин подписал закон № 54, определяющий предельные сроки индексации просуженного долга. Он направлен на реализацию Постановления КС от 20.06.2024 № 31-П. Орган конституционного контроля тогда объяснил, что действующая редакция позволяет произвольно определять временные границы для обращения взыскателя в суд за индексацией присужденных денег.

Теперь такое заявление можно будет подать в срок, не превышающий одного года. Это устранит неопределенность и поможет дисциплинировать стороны процесса, объясняли в пояснительной записке к проекту. Изменения внесли как в арбитражный и гражданский процессы, так и в административный (ст. 183 АПК, 208 ГПК и 189.1 КАС).

Практика ВС напомнил о правилах расчета срока для индексации долга

Установленные сроки начинают течь со дня исполнения должником судебного акта. Помимо этого, суд может восстановить их, если пропуск произошел по уважительной причине.

Закон вступит в силу с 12 апреля.

Подробнее о новостях законодательства — в наших материалах «Сборы за интернет-рекламу и банковский надзор: что вступает в силу в апреле» и «Законодательный дайджест: апелляционное обжалование и борьба с мошенниками».

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