Правительство внесло проект о закреплении криптовалюты в УК и УПК

Признание цифровой валюты имуществом повысит эффективность следственных действий и позволит конфисковывать криптоактивы преступников.

Впервые о планах закрепить за криптовалютой статус имущества в УК и УПК в 2021 году рассказал председатель СК Александр Бастрыкин. Недостаток регулирования обнаружили при расследовании дела правоохранителя Марата Тамбиева, который получил рекордную взятку в размере более $1,5 млн и 2718 биткойнов за освобождение активов подозреваемых от ареста. Из-за пробела в регулировании конфисковать такие активы было невозможно.

Законодательство СКР предложил признать цифровую валюту имуществом в УК и УПК

Идею закрепить статус криптовалюты в УК и УПК Бастрыкин повторил в марте на заседании коллегии Минюста. Тогда глава СК рассказал, что соответствующий проект направлен на согласование правительству. Оформленный законопроект кабмин внес в Госдуму 24 апреля. Он предлагает дополнить ст. 104.1 УК примечанием о признании цифровой валюты имуществом и внести корреспондирующие изменения в три статьи УПК.

Как указано в пояснительной записке, это поможет признавать цифровые валюты вещдоком и арестовывать их, уточнит особенности изъятия при производстве следственных действий в зависимости от конкретного вида цифровой валюты и кошелька и определит дальнейшие конкретизируют дальнейшие действия правоохранителей.

Законопроект «О внесении изменений в статью 104-1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».

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