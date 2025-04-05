Надзорные штрафы предложили уменьшить вдвое

Законопроект предусматривает такую льготу для фирм и предпринимателей, которые выплатят взыскание за выявленное при проверке нарушение в течение 20 дней.

Группа депутатов, в том числе зампред Государственной думы Ирина Яровая, вместе с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимиром Булавиным внесли в нижнюю палату парламента законопроект о скидках на штрафы. Речь идет о тех взысканиях, которые выявят при проверках.

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Согласно ст. 32.2 КоАП, если штраф уплачивают в течение 20 дней с момента вынесения административного постановления по итогам проверки предприятия, его размер снижают на 50%. Это правило не затрагивает нарушения, которые выявили во время надзорных мероприятий органов прокуратуры.

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Как следует из пояснительной записки, инициативу подготовили во исполнение постановления Конституционного суда № 39-П. КС тогда признал неравное положение компаний, которые проверяет прокуратура, и организаций, проверенных другими ведомствами. Суд отметил, что законодателю необходимо обратить внимание на все виды надзорных мероприятий.

С учетом этого авторы предложили новую редакцию ч. 1 ст. 32 КоАП. Во-первых, правила о скидке будут применимы к уплате штрафа за несоблюдение требований, связанных с предпринимательской и экономической деятельности. Во-вторых, их распространят на все виды контроля.

Законопроект № 883708-8 «О внесении изменений в статью 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

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