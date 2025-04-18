Министр юстиции рассказал о будущем адвокатской монополии

По его словам, скоро профсообщество судебных представителей будет сконцентрировано вокруг адвокатских образований. Соответствующие законопроекты уже разработаны.

Константин Чуйченко на XII Всероссийском съезде адвокатов рассказал о скором установлении в России адвокатской монополии. Это решение согласовано с Верховным судом и профессиональным сообществом. По его словам, только институт адвокатуры обладает всеми необходимыми механизмами, которые могут обеспечить задачу консолидации профессиональных судебных представителей.

Только адвокатура имеет сформированную инфраструктуру, выверенный свод этических норм, профстандартов и процедуру допуска к профессии.

Константин Чуйченко, министр юстиции

Конкретные нормативные предложения уже подготовлены, заявил Чуйков. В настоящее время идет подготовка проекта федерального закона. Отдельные вопросы профессионализации судебного представительства станут частью программы ПМЮФ в 2025 году.

Право.ru