Министр юстиции рассказал о будущем адвокатской монополии

Zel Экономика

По его словам, скоро профсообщество судебных представителей будет сконцентрировано вокруг адвокатских образований. Соответствующие законопроекты уже разработаны.

Константин Чуйченко на XII Всероссийском съезде адвокатов рассказал о скором установлении в России адвокатской монополии. Это решение согласовано с Верховным судом и профессиональным сообществом. По его словам, только институт адвокатуры обладает всеми необходимыми механизмами, которые могут обеспечить задачу консолидации профессиональных судебных представителей.

Министр юстиции рассказал о будущем адвокатской монополии

Только адвокатура имеет сформированную инфраструктуру, выверенный свод этических норм, профстандартов и процедуру допуска к профессии.

Константин Чуйченко, министр юстиции 

Конкретные нормативные предложения уже подготовлены, заявил Чуйков. В настоящее время идет подготовка проекта федерального закона. Отдельные вопросы профессионализации судебного представительства станут частью программы ПМЮФ в 2025 году.

  • Право.ru

pravo.ru

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