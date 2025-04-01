Квалифколлегия обновит состав Верховного суда

На апрельском заседании ВККС рассмотрит кандидатов на должности председателя админколлегии и судьи экономколлегии.

На следующей неделе Высшая квалификационная коллегия судей решит вопрос о рекомендациях судей. Четвертый день заседания ВККС планирует начать с рассмотрения заявлений от кандидатов на должности в Верховный суд.

Первым решат вопрос о рекомендации Игоря Крупнова на пост зампреда ВС и нового председателя коллегии по административным делам. С 1986 года он служил начальником клуба войсковой части в полевой почте. Через семь лет с отличием и золотой медалью окончил военно-юридический факультет Военного института Минобороны по специальности правоведение и в том же году стал членом военного суда Нижегородского гарнизона (без права рассмотрения судебных дел). В 1997-м занял пост заместителя председателя Североморского гарнизонного военсуда. А спустя десять лет уже трудился судьей ВС. В 2014 году Крупнов стал председателем судебного состава коллегии по делам военнослужащих. Эту должность он занимает и сейчас.

Судьи ВККС ищет председателя в админколлегию ВС

На ноябрьском заседании на основании подп. 2 п. 1 ст. 14 закона «О статусе судей» (по состоянию здоровья или иным уважительным причинам) полномочия добровольно сложила зампред Верховного суда и председатель админколлегии Татьяна Петрова. Она проработала в Верховном суде 13 лет. Дважды — в июне 2014 года и 25 марта 2020 года — ее назначали заместителем председателя. 20 января квалифколлегия открыла конкурс на должность.

Второе заявление, которое рассмотрит ВККС, затронет состав экономколлегии ВС. Об открытии вакансии сообщили 24 декабря 2024 года. На должность судьи ВС претендует Сергей Лазарев. С 2008 по 2012 год он трудился в Арбитражном суде Свердловской области. После он занял должность судьи в коллегии по рассмотрению споров из гражданских и иных правоотношений АС Уральского округа. За время своей деятельности успел получить «Благодарность председателя Высшего арбитражного суда». Должность судьи АС округа Лазарев занимает и сейчас.

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