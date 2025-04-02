Кассация подтвердила долг Uniсredit Bank перед «Русхимальянсом»

Банк не смог оспорить в суде округа решение о взыскании с него более €450 млн по банковской гарантии на строительство завода в Усть-Луге.

Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решение об удовлетворении иска «Русхимальянса» (дочерней фирмы «Газпрома») к Uniсredit Bank и отклонил кассационную жалобу (дело № А56-74595/2023). Параллельно банк не смог приостановить взыскание ни в одной из трех инстанций.

История спора

В 2021 году «Русхимальянс» заключил контракт с химической компанией Linde и «Ренейссанс Хэви Индастрис» на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. Общая цена контракта составляла €4,9 млрд, из которых «дочка» «Газпрома» выплатила в адрес консорциума авансовые платежи в размере €803 млн.

Кроме того, для обеспечения исполнения обязательств перед российским контрагентом головная компания Linde заключила договор поручительства. Из него следовало, что если подрядчик не выплатит бенефициару возникший долг, то гарант в течение 25 дней должен сделать это сам. Этим соглашением холдинг согласился на солидарную ответственность. 28 июня 2022-го немецкий контрагент приостановил все работы. «Русхимальянс» в ответ расторг договор и обратился в суд за взысканием задолженности.

В ноябре 2023 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению «Русхимальянса» запретил банку продолжать рассматривать спор в Апелляционном суде Англии и Уэльса.

Процесс Uniсredit Bank обжалует взыскание в пользу «Русхимальянса»

В сентябре 2024-го «Русхимальянс» подал пять исков к немецким банкам, которые отказались выплачивать гарантии из-за срыва договора со стороны Linde. АС обязал банки отозвать все требования к «Русхимальянсу» в международных и иностранных судебных инстанциях. Среди ответчиков — Unicredit Bank AG, Deutsche Bank (дело № А56-90971/2024), Commerzbank (дело № А56-90947/2024), Bayrische Landesbank (дело № А56-90987/2024) и Landesbank Baden-Wurttemberg (дело № А56-90984/2024). 21 октября АС частично удовлетворил иск «Русхимальянса» к немецкой Linde и связанным с ней компаниям (дело № А56-26171/2024). Он солидарно взыскал с ответчиков €670 млн и 30,3 млрд руб. и обратил взыскание на активы холдинга.

Истец требовал взыскать с Unicredit €443,7 млн задолженности по выплате по банковским гарантиям и €4,4 млн неустойки с продолжением ее начисления по дату погашения долга. 26 июня АС удовлетворил иск «Русхимальянса». Он исходил из того, что условие для возникновения обязательства произвести выплату в пользу истца наступило. Перечисление авансов подтверждено соответствующими документами. Кроме того, ссылка Unicredit Bank на европейские санкции, а именно на запрет удовлетворять требования российских организаций о выплатах по банковским гарантиям, не освобождает ответчика от исполнения. Ограничительные меры противоречат основам публичного порядка, решил суд. Апелляция поддержала эти выводы и оставила судебный акт в силе.

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