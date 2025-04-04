Кассация подтвердила антиисковый запрет для Unicredit Bank

Речь идет о споре с «Русхимальянсом» по банковским гарантиям, выданным немецкому энергохолдингу Linde во исполнение договора о строительстве завода в Усть-Луге. Впоследствии соглашение расторгли, а деньги теперь взыскивают с аффилированных кредитных организаций.

Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассационную жалобу немецкого Unicredit Bank, который оспаривал запрет на продолжение разбирательств с «Русхимальянсом» (дочкой «Газпрома») за рубежом (дело № А56-90977/2024). В случае нарушения антиисковых мер ответчику грозит штраф в размере аналогичном тому, что он сам требует в иностранных судах. В этом деле сумма равна €250 млн.

Практика Кассация подтвердила долг Uniсredit Bank перед «Русхимальянсом»

Ранее кассация оставила в силе решение об удовлетворении иска «Русхимальянса» к Uniсredit Bank о взыскании €462 млн (дело № А56-74595/2023). Параллельно банк не смог приостановить взыскание ни в одной из трех инстанций.

История спора

9 сентября 2021 года стороны заключили договор на совместное строительство завода по переработке сжиженного природного газа в районе поселка Усть-Луга в Ленинградской области. Общая цена контракта составляла €4,9 млрд, из которых «Русхимальянс» выплатил в адрес консорциума авансовые платежи в размере €803 млн. 8 июня 2022-го немецкий контрагент приостановил все работы. «Русхимальянс» в ответ расторг договор и обратился в суд за взысканием задолженности.

В сентябре 2024-го «Русхимальянс» подал пять исков к немецким банкам, которые отказались выплачивать гарантии из-за срыва договора со стороны Linde. Через месяц суд запретил Deutsche Bank и Commerzbank судиться с российским оператором за рубежом (дела № А56-90971/2024 и № А56-90947/2024). Дополнительно АС Санкт-Петербурга и Ленобласти обязал банки отозвать все требования к «Русхимальянсу» в международных и иностранных судебных инстанциях. Еще среди ответчиков — Bayrische Landesbank (дело № А56-90987/2024) и Landesbank Baden-Wurttemberg (дело № А56-90984/2024).

Подробнее о правовой природе, применении и последствиях антиисковых запретов — в материале «КС оценит конституционность антиисковых запретов из АПК».

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