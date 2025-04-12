ГД отправила на доработку проект о регулировании ИИ

Законопроект предлагает внести в УК использование искусственного интеллекта при совершении преступлений в качестве отягчающего обстоятельства. Сейчас поправки вернули, поскольку правительство не дало заключение на документ.

В Государственную думу внесли законопроект о дополнительной ответственности за использование искусственного интеллекта в преступлениях. Поправками предлагают изменить несколько статей Уголовного кодекса. Внесла проект группа депутатов во главе с председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.

Новеллу вернули на доработку, поскольку авторы не получили заключение правительства. Оно необходимо в силу ст. 104 Конституции, так как законопроект предполагает привлечение финансирования из бюджета.

Авторы инициативы предложили дополнить ч. 1 ст. 63 УК («Обстоятельства, отягчающие наказание») пунктом «ф» следующего содержания: «Использование искусственного интеллекта в преступных целях». Современные технологии открывают широкие возможности для совершения преступлений с ИИ интеллекта, что усложняет их расследование и раскрытие, следует из пояснительной записки.

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По данным депутатов, правоохранительные органы зафиксировали, что в 2024 году ущерб от кибермошенничества вырос на 36% и достиг 200 млрд руб. Всего ведомства выявили более 702 000 интернет-преступлений. А по опросам ЦБ, около 30% граждан сталкивались с различными видами финансового кибермошенничества, следует из пояснения.

Особенно опасным авторы считают использование ИИ для создания дипфейков — технологий для подделывания лиц и голосов людей. Такие инструменты применяются как для обмана граждан, так и для обхода систем безопасности финорганизаций и дальнейшего получения доступа к деньгам или обмана, дискредитации и шантажа.

Законопроект № 885494-8 «О внесении изменения в статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации»

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