ФССП изъяла компании украинских бизнесменов

Zel Экономика

Приставы обратили в доход государства 100% акций алкогольных предприятий Bayadera Group, которые принадлежали предпринимателям, признанным экстремистами.

Федеральная служба судебных приставов исполнила решение суда о национализации пяти алкогольных компаний и взыскании в доход РФ активов украинских предпринимателей, которые владеют холдингом Bayadera Group. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Общая сумма имущества составила 9 млрд руб. Среди изъятых предприятий:

  • Великоустюгский ликеро-водочный завод;
  • «Национальные алкогольные традиции»;
  • «Бизнес-Групп»;
  • «Южные алкогольные традиции»;
  • «Алкогольные традиции Крыма».

Практика Компании, связанные с Global Spirits, передали в доход РФ

Ранее Великоустюгский суд Вологодской области признал владельцев холдинга Наталью Бондареву и Святослава Нечитайло и управляющего их активами Юрия Мокляка экстремистами за финансовую помощь ВСУ. По версии Генпрокуратуры, предприниматели отчисляли около 2% прибыли на нужды украинской армии. Всего они направили $1,8 млн (почти 170 млн руб.). 

Это не первый случай национализации алкогольных предприятий по причине финансирования украинских войск. Летом 2024 года в доход государства взыскали компании, связанные с международным алкопроизводителем Global Spirits и украинским предпринимателем Евгением Черняком. Под национализацию подпали: 100% долей в уставных капиталах фирм «Стандарт качества», «Русский север», «Родник и К», «Крымский винный дом», «Традиции успеха», «Новый уровень» и 8459 акций Феодосийского завода коньяков и вин. Самого Черняка объявили в международный розыск 10 февраля.

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