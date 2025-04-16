Экономколлегия рассказала о переделах мирового соглашения банкрота

Нижестоящие суды запретили текущему кредитору банкрота обращаться в суд из-за годовой отсрочки, которую согласовали конкурсные кредиторы. В Верховном суде истец доказывал, что заключенное мировое соглашение не может препятствовать обращению в суд.

Осенью 2022 года кредиторы фирмы «Гюнай» обратились в суд с заявлением о ее банкротстве (дело № А41-67767/2022). Через год спор удалось завершить мировым, по условиям которого должнику дали отсрочку по всем его обязательствам на один год. Кроме того, в соответствии с соглашением кредиторы по текущим обязательствам отказываются от всех требований к должнику по уплате процентов, взыскания неустоек, штрафов и пеней.

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За месяц до этого МУП «Теплосеть» подала иск к «Гюнай» о взыскании долга по договору теплоснабжения за октябрь 2022-го — август 2023-го года (дело № А41-88248/2023). Первая инстанция взыскала долг, но вышестоящие суды решение отменили. Они указали, что ответчик заключил мировое соглашение и предусмотренная им отсрочка должны распространяться и на этот долг, который суд классифицировал как текущий. Это соответствует положениям ст. 150, 156 закона «О банкротстве» и сложившейся практике.

«Теплосеть» не согласилась с решением и подала жалобу в Верховный суд. По мнению предприятия, отсрочка не запрещает обращаться в суд с заявлением о взыскании долга, ведь иначе срок исковой давности истечет и текущие взыскатели окажутся в уязвимом положении.

Экономколлегия встала на сторону заявителя и направила дело на пересмотр. Суд отметил, что согласно позиции ВАС в Пленуме от 8 апреля 2003 года № 4, условия мирового соглашения не могут ограничивать текущих кредиторов банкрота. ВАС указал, что кредиторы по текущим платежам вправе предъявить свои требования после утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу без учета условий мирового соглашения в общем порядке. Так как текущие кредиторы не голосуют за утверждение мирового, его условия не должны влиять на них. При этом текущий кредитор вправе исполнять условия мирового добровольно, но это согласие должно быть выражено однозначно. При новом рассмотрении судам нужно оценить, соглашался ли МУП с условиями соглашения и участвовал ли он в его утверждении. Именно от этого зависит правильность разрешения спора.

Артём Козлов