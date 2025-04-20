Воскресенье , 20 апреля 2025

Численность действующих адвокатов впервые сократилась

Zel Экономика

Об этом на XII Всероссийском съезде адвокатов рассказала президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина.

Сегодня действующий статус адвоката имеют 75 813 человек, рассказала Светлана Володина, президент ФПА. И впервые действующих адвокатов стало меньше — на 58 человек. В 2024 году их было 75 871, а в 2023-м — 75 633 человека.

При этом адвокатское сообщество продолжает расти: за год к нему присоединились больше 800 юристов. Теперь в стране насчитывают 84 351 адвоката, включая как действующих, так и с приостановленным статусом.

Наиболее крупные адвокатские палаты в стране расположены в густонаселенных регионах. Первое место принадлежит Москве, где работает 12 727 адвокатов, а меньше всего их зарегистрировано в Ненецком автономном округе — всего девять. В пятерку регионов с крупнейшими адвокатскими палатами, помимо Москвы, входят:

  • Московская область — 7757 адвокатов.
    В 2023 году было 7396; в 2024-м — 7540.
  • Санкт-Петербург — 5411 адвокатов.
    В 2023 году было 5152; в 2024-м — 5382.
  • Краснодарский край — 4355 адвокатов.
    В 2023 году было 4341; в 2024-м — 4343.
  • Ростовская область — 3002 адвоката.
    В 2023 году было 3062; в 2024-м — 3038.

74% адвокатов в стране старше 30 лет, еще 17% — старше 60. Среди адвокатов 60% мужчин и 40% женщин. 

217 адвокатов имеют степень доктора юридических наук, 1497 — кандидата. 104 адвоката удостоены звания «Заслуженный юрист Российской Федерации».

  • Право.ru
  • Адвокаты

pravo.ru

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