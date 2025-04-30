ЦБ отметил снижение числа заемщиков банков

Во второй половине 2024 года в банках и МФО числилось 50 млн заемщиков — примерно на полмиллиона меньше, чем ранее, сообщили в Центробанке.

Впервые с 2022 года число заемщиков так существенно сократилось за полгода. Банки стали ограничивать риски закредитованности заемщиков и снижать средние размеры кредитов наличными и их срок, сообщил регулятор. Во втором полугодии 2024-го заемщиков, которые оформили кредит наличными, стало на 1 млн меньше, и всего их теперь 21,5 млн человек. На 200 000 меньше стало и пользователей кредитных карт — 28,4 млн человек.

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Из опубликованных данных следует, что за второе полугодие 2024-го стало меньше заемщиков, у которых есть три кредита и более. Но на них по‑прежнему приходится около половины задолженности по розничным кредитам (49,6%).

Центробанк также рассказал, сколько заемщики в среднем брали у банков как потребительские кредиты. В четвертом квартале клиенты ограничивались суммой до 1 млн руб.

Россиян с ипотекой меньше не стало, и ее оформили 10,2 млн человек. При этом банки стали реже выдавать ипотечные кредиты сроком свыше 30 лет, отметили в ЦБ.

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