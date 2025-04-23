Более 500 компаний перевели бизнес в Россию

Zel Экономика

Об этом рассказал председатель правительства Михаил Мишустин.

Уже 500 компаний сменили зарубежную регистрацию на российскую в упрощенном порядке, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь они зарегистрированы в отечественных специальных административных районах.

Закон о редомициляции заработал в 2018 году. За это время о переводе бизнеса объявили: 

  • VK, материнская компания «ВКонтакте»; 
  • золотодобытчик Polymetal; 
  • поставщик IT-решений Softline; 
  • сельхозкомпания «Русагро»; 
  • металлурги «Русал»; 
  • «Т-банк»; 
  • брокер «Сбербанк Инвестиции». 

Спецвыпуск: Корпоративное право Редомициляция: куда и как переезжает бизнес с российскими корнями

В январе холдинг Skillbox завершил процедуру редомициляции с Кипра в Калининградскую область, а 18 апреля группа «Эталон» получила официальное согласие на продолжение деятельности за пределами Кипра и представила документы на регистрацию в России.

Редомициляция позволяет зарубежным компаниям сменить адрес без ликвидации фирмы, выбрав в качестве страны регистрации Россию. 

  • Право.ru

pravo.ru

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