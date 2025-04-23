Более 500 компаний перевели бизнес в Россию

Об этом рассказал председатель правительства Михаил Мишустин.
Уже 500 компаний сменили зарубежную регистрацию на российскую в упрощенном порядке, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь они зарегистрированы в отечественных специальных административных районах.
Закон о редомициляции заработал в 2018 году. За это время о переводе бизнеса объявили:
- VK, материнская компания «ВКонтакте»;
- золотодобытчик Polymetal;
- поставщик IT-решений Softline;
- сельхозкомпания «Русагро»;
- металлурги «Русал»;
- «Т-банк»;
- брокер «Сбербанк Инвестиции».
Спецвыпуск: Корпоративное право Редомициляция: куда и как переезжает бизнес с российскими корнями
В январе холдинг Skillbox завершил процедуру редомициляции с Кипра в Калининградскую область, а 18 апреля группа «Эталон» получила официальное согласие на продолжение деятельности за пределами Кипра и представила документы на регистрацию в России.
Редомициляция позволяет зарубежным компаниям сменить адрес без ликвидации фирмы, выбрав в качестве страны регистрации Россию.