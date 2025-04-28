АСГМ продлил процедуру банкротства «дочки» Google

По заявлению конкурсного управляющего процедура будет длиться еще как минимум полгода.

У «Гугла» было более 21 000 контрагентов с общей задолженностью около 16,5 млрд руб. Пока на счет организации поступило 12,1 млрд руб., передает «Интерфакс» слова конкурсного управляющего компании Валерия Таляровского. Заявления об оспаривании сделок должника, в том числе о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководства компании, все еще рассматривают, добавил управляющий.

Практика В банкротство «Гугла» включили требования ТВ-каналов на 91,5 квинтиллиона руб.

«Гугл» подал заявление о банкротстве в июне 2022 года (дело № А40-126705/2022). В сентябре суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Ее дебиторская задолженность составляла более 27 млрд руб., а обязательства перед кредиторами — 18,7 млрд руб.

В январе Google Ireland Ltd. подала иск в Калифорнии с требованием запретить «Гуглу», его конкурсному управляющему и другим представителям компании участвовать в банкротном процессе в России. В ответ на иск Таляровский подал ходатайство в Арбитражный суд города Москвы о наложении обеспечительных мер в виде запрета ирландской Google продолжать разбирательства в США. Суд удовлетворил это требование.

В начале апреля Google Ireland Ltd. и Google LLC попросили суд отменить обеспечительные меры, но 25 апреля их оставили в силе.

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