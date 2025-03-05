ВС уточнит правила перезаключения договора аренды

Индивидуальный предприниматель арендовал муниципальный участок, но после переоформления соглашения передал его другому предпринимателю. Прокурор решил оспорить повторное подписание договора аренды в обход торгов. Суд первой инстанции встал на сторону ИП, апелляция и кассация подтвердили выводы истца.

12 декабря 2006 года Алуштинский горсовет Крыма передал земельный участок в аренду на 49 лет предпринимателю Сергею Башкину для размещения и обслуживания павильона-кафе с летней площадкой. При переоформлении прав на землю после перехода региона в российскую юрисдикцию администрация и ИП 21 декабря 2017-го перезаключили договор до 7 ноября 2057-го. 31 мая 2018 года Башкин передал участок в субаренду Дмитрию Шершневу. Прокурор решил, что эта сделка нарушает публичный порядок оборота земель, и подал иск об аннулировании перезаключенного в 2017 году соглашения (дело № А83-17003/2023).

Процесс ВС разъяснит, можно ли менять срок застройки участка при продлении аренды

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований. Он не усмотрел правовых оснований для признания договора аренды недействительным. Кроме того, арбитражный суд указал на пропуск срока исковой давности. Апелляция, напротив, акт отменила, иск признала и сделку аннулировала. Она исходила из того, что оспариваемый договор аренды заключен с нарушением закона: если на участке нет капитальных строений предпринимателя, предоставление этой земли возможно только по результатам конкурса. А срок исковой давности не истек: его надо считать с момента, когда прокурор узнал о нарушенном праве, заключил апелляционный суд. Кассационный с ним согласился.

Шершнев же усмотрел ошибочность выводов и обратился с жалобой в Верховный суд. В ней он настаивает, что на момент обращения в администрацию Башкин был правообладателем спорного участка и имел право на выкуп без проведения торгов. Помимо этого, необходимость перезаключения договора в 2017-м вызвана тем, что предыдущий утвердили по законодательству Украины. Еще предприниматель считает ошибочными выводы судов о соблюдении прокурором срока исковой давности.

Жалобу заявителя на рассмотрение экономколлегии передал судья ВС Владимир Попов. Заседание назначили на 1 апреля.

Даниил Панков