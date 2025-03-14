ВС выявит условия выдачи разрешения на строительство

Застройщик получил участок в аренду, согласовал план, но так и не смог получить разрешение от администрации. Суды поддержали стройфирму: нормы, на которых основан отказ, приняли после согласования всех документов. В жалобе мэрия напоминает, что ее обязанность — проверять соответствие бумаг действующему законодательству.

5 апреля 2019-го департамент имущества Сочи выдал в аренду «Дельта-стройсервису» землю для строительства многоквартирного жилого дома с блоком обслуживания и закрытой автостоянкой до 6 мая 2027 года. В том же 2019-м компания получила градостроительный план, по которому застройка разрешена до 36 метров вверх. 28 ноября 2022-го арендатор обратился с заявлением о выдаче разрешения на строительство объекта. Администрация 17 июля 2023-го отказала. На территории Сочи запрещена капитальная стройка за исключением:

индивидуальных жилых домов;

садовых домиков;

капитального строительства жилого назначения в рамках реализации специализированных госконтрактов;

капитального строительства жилого назначения по разрешениям, полученным до ввода нового регулирования.

Администрация еще указала, что участок расположен в границах функциональной зоны малоэтажной жилой застройки (до пяти этажей). «Дельта-стройсервис», в свою очередь, посчитал, что отказ нарушает его права, и обратился в арбитражный суд (дело № А32-53202/2023).

Практика ВС объяснит, когда можно начинать строительство без разрешения

Первая инстанция признала акт мэрии незаконным и обязала ее повторно рассмотреть заявление. Суд исходил из того, что подготовка проектной документации и выдача разрешения на строительство возникли с момента выдачи градостроительного плана. Документ не содержит сведений о необходимости комплексного развития территории при строительстве объектов жилого назначения, отметил суд. Кроме того, «Дельта-стройсервис» нельзя обязать соблюдать положения муниципального акта, принятого через два года после согласования плана. Апелляционный и окружной суды подтвердили выводы первой инстанции.

В кассационной жалобе в Верховный суд администрация сослалась на неправильное применение градостроительных норм. Мэрия напомнила: она проводит проверку допустимости строительства, соответствие разрешенному виду использования участка и ограничениями на момент выдачи разрешения. Администрация еще раз указала на нарушение этажности застройки, которая действовала как на момент разработки проектной документации, так и на дату обращения за разрешением.

Судья ВС Ирина Грачева передала жалобу на рассмотрение экономколлегии. Доводы заявителя оценят на заседании 3 апреля.

Даниил Панков