ВС выяснит, как доказать отсутствие иностранного влияния

Учредитель радиоканала захотел сменить лицензию, а Роскомнадзор ему отказал, так как заявитель не предоставил подтверждения отсутствия двойного гражданства. Суды разошлись во мнении, можно ли учитывать справку из МВД. В жалобе в экономколлегию владелец радио указал, что в законе нет перечня необходимых документов.

Компания «73», учредитель радиоканала «КНаВ» получила 5 октября 2016 года лицензию на эфирное радиовещание. В связи с изменением программной концепции и объема вещания фирма обратилась в Роскомнадзор. 4 сентября 2023-го служба уведомила «73» о том, что ей надо предоставить документы об отсутствии у владельца двойного гражданства и косвенного контроля. Компания на запрос не ответила, и Роскомнадзор вернул заявление. В «73» посчитали такие действия незаконными и обратились в Арбитражный суд Москвы (дело № А40-244870/2023).

Первая и апелляционная инстанции согласились с заявителем и обязали ведомство рассмотреть заявление по существу с учетом приложенных документов. Они пришли к выводу, что в качестве надлежащего документа истец приложил справку УМВД по Костромской области об отсутствии у единственного учредителя Александра Соколова двойного гражданства или иной связи с иностранным государством. Кроме того, Роскомнадзор не разъяснил, какие именно дополнительные документы необходимы для переоформления лицензии.

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Суд округа эти решения отменил и отказал в удовлетворении изначального иска. Он исходил из того, что справка УМВД носит лишь разъяснительный характер. У ведомства нет полномочий давать заключения об отсутствии двойного гражданства или иностранного влияния. При этом ведение такого реестра законодатель не предусмотрел.

«73» с такими выводами не согласилась и подала жалобу в Верховный суд. В ней компания настаивает на том, что законодательство не содержит исчерпывающего перечня документов, подтверждающих отсутствие иностранного влияния. Предоставление требуемых Роскомнадзором актов возможно только по собственной инициативе заявителя или при их наличии. В связи с этим справка из УМВД, по мнению «73» — единственный документ, которым фирма могла подтвердить отсутствие двойного гражданства учредителя.

Судья ВС Марина Антонова передала жалобу на рассмотрение экономколлегии. Заседание назначили на 23 апреля.

Даниил Панков