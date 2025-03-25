ВС решит спор о приватизации имущества МВД

Региональное подразделение пользовалось зданием муниципального предприятия. Последнее обанкротилось, и имущество, в том числе сооружение, продали. Ведомство посчитало это нарушением публичного порядка: такое имущество нельзя передавать в частную собственность. Нижестоящие инстанции не согласились, и теперь доводы МВД оценит экономколлегия.

Администрация Уфы в 2004 году передала здание в безвозмездное пользование региональному подразделению Министерства внутренних дел. В договоре определили условия использования имущества — для размещения трансформаторной подстанции органа. В 2012 году имущество передали МВД на праве хозведения. Последнее продление ссуды заключили 24 марта 2020-го сроком до 27 февраля 2023-го.

Параллельно с этим в 2018 году обанкротилось муниципальное предприятие «Уфимские инженерные сети». При реализации имущества на торгах часть жилых помещений спорного здания продали компании «Молл». В 2020-м заключили договор купли-продажи, а через два года подразделение МВД узнало о выбытии имущества. Еще через год, полагая, что сделка по отчуждению спорного помещения недействительна, ведомство подало иск в суд и попросило все вернуть (дело № А07-13106/2018).

Практика ВС отказал прокурору в иске об отмене приватизации

Первая инстанция в удовлетворении требований отказала. Она исходила из того, что право собственности у ведомства не возникало. Вдобавок для работы подразделения необходим сам трансформатор, а не помещение. Источник электроэнергии, как движимую вещь, можно перенести в другое место. Кроме того, «Молл» согласился и дальше предоставлять спорное помещение на безвозмездной основе, как это делало ранее муниципальное образование. Апелляция и кассация эти выводы подтвердили.

Региональное МВД с решениями не согласилось и подало жалобу в Верховный суд. Подразделение настаивает, что сделка нарушает ст. 54 закона «О полиции» и недействительна. Согласно норме, все используемые ведомством здания и сооружения, необходимые для его деятельности, передаются в федеральную собственность.

Судья ВС Иван Разумов посчитал доводы заявителя заслуживающими внимания и передал жалобу на рассмотрение экономколлегии. Заседание назначили на 17 апреля.

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