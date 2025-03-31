ВС рассказал о пределах пересмотра решения третейского суда

Нижестоящие инстанции отказались выдавать исполлист на решение третейского суда, который не стал снижать договорную неустойку. Верховный суд акты нижестоящих судов отменил и напомнил об условиях пересмотра таких решений.

В 2023 году компания «Россети» готовилась к переоснащению подстанции в Томской области и объявила конкурс на разработку проектной документации. По итогам отбора победителем стала фирма «Сиблесстрой». За 2,4 млн руб. она должна была до 31 мая 2023 года передать проект заказчику, а сдача работ разбивалась на четыре этапа. На случай нарушения сроков стороны согласовали неустойку в 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

К июню 2023 года «Сиблесстрой» просрочил сдачу второго этапа работ на 45 дней, а четвертого — на 30 дней. Общая сумма неустойки составила чуть больше 170 000 руб. «Россети» через определенный в договоре третейский суд взыскали эту сумму и обратились в арбитражный суд для выдачи исполлиста.

Процесс АСГМ выдал исполлист по третейскому делу с турецкой фирмой

Государственный суд рассмотрел заявление и отказал истцу (дело № А67-3423/2024). Суд округа поддержал такое решение. По мнению судов, вынесенный третейским судом акт противоречит публичному порядку, ведь взысканная судом неустойка несоразмерна последствиям нарушения. В процессе ответчик заявлял о несправедливости штрафа и просил снизить его, но третейский суд отзыв фирмы во внимание не принял и вынес необоснованное решение.

Обжалуя акты госсудов в Верховном суде, заявитель обращал внимание на то, что нижестоящие суды при решении вопроса о выдаче исполлиста вышли за пределы своих полномочий и фактически пересмотрели решение третейского суда.

Экономколлегия встала на сторону заявителя и удовлетворила его требование о получении исполлиста. Судьи напомнили, что действующий закон ограничивает случаи пересмотра решения третейского суда. Вопрос о несоразмерности штрафов уже исследовался судом и его отклонили с надлежащей мотивировкой. Суды также проигнорировали тот факт, что договор заключался по итогам закупки, для которой такой размер штрафа типовой. Кроме того, условия договора были доступны публично и исполнитель мог ознакомиться с ними еще до участия в конкурсе.

Артём Козлов